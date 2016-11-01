大会介绍

今天企业面临着数字化转型与云计算应用的挑战。根据Gartner的预测，企业IT未来5-10年将是传统IT模式与互联网等新兴IT模式（即"双模式IT"）并存。

在"双模式IT"下，存储系统也在发生着巨变，正在从封闭、纵向的架构转向开放、横向、软件定义的架构。一方面，随着以OpenStack为代表的开放框架的兴起，软件定义存储系统逐渐成为市场主流，性能优秀、可靠性高、可扩展性强的开源软件Ceph脱颖而出；另一方面，容器技术迅速崛起，带动了市场对能够简化物理、虚拟和云环境中文件与对象访问的数据管理平台Gluster的需求，Gluster受到越来越多用户的青睐。

Ceph与Gluster的齐头并进也代表着存储领域的新趋势，共同为企业组织迈向云之旅与软件定义的世界照亮了前进道路。

为了让业界更加了解开源存储的优势，推动开源存储在企业级数据中心的落地，红帽携手Intel、云达科技和ZD至顶网共同举办2016年中国开源企业存储峰会。届时，全球开源存储专家、学者、企业IT主管、开源倡导者将汇集一堂，围绕"开放 融合 开源开启存储新世界 "这个主题，共同探讨在企业环境中如何运用开源技术，提升和优化存储系统。

峰会还会特别邀请业界知名开源专家分享Ceph/Gluster最新技术发展以及在各行业部署实施等方面的最佳实践。 前沿信息，鲜活案例，不容错过！