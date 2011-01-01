后赛门铁克时代Veritas加强数据保护应对欧盟法规

Veritas宣布推出了NetBackup 8.0这一重要版本，并表示已经准备好帮助企业应对2017年欧盟一般数据保护法规（2017 EU General Data Protection Regulations）。

Veritas宣布推出了NetBackup 8.0这一重要版本，并表示已经准备好帮助企业应对2017年欧盟一般数据保护法规（2017 EU General Data Protection Regulations）。

已经从赛门铁克分拆出来的Veritas在新的所有权和管理下充满活力，开发产品并将产品推向当前异构环境、本地/托管服务/公有云的混合环境中。在Veritas看来，以前在赛门铁克的时候数据中心更多是同构的、并且没有公有云。

Veritas在新闻稿中这样表示：“NetBackup 8.0……为云中的数据、以及具有企业级规模、性能和广泛工作负载集成的虚拟环境和物理环境提供了统一的保护。”

它支持：

- 微软Windows Server 2016和MS Resilient Change Tracking（RCT）

- NetBackup Accelerator for Microsoft Hyper-V——虚拟备份速度加快100倍之多

- VMware vSphere 6.5——单个VMDK文件恢复到现有的虚拟机或者替代的虚拟机中

- VMware vRealize plugin for NetBackup Self-Service

- Virtual Appliance for Remote Office

- NetBackup Amazon AMI——针对运行在Amazon EC2云服务中的工作负载进行数据保护

- Integrated Cloud Storage Connectors——支持Azure、SoftLayer、OpenStack Swift以及SwiftStack

- Enhanced NDMP Backup of EMC Isilon Filers——更好的重复数据删除率、更快的备份以及精简的存储

在与Veritas技术负责人Peter Grimmond交谈之后，我们对其产品的观点是：

- 数据保护——备份或者恢复到虚拟和虚拟服务器本地环境备份，或者从其中进行备份或者恢复，以及在云中的备份和恢复

- 可用性——Veritas Resiliency平台为工作负载提供了服务可用性（从Veritas Cluster Server进行升级，提高服务器可用性）

- 访问——提供了虚拟拷贝数据的速度

- 洞察——通过Information Map分析从NetBackup目录收集的数据

Grimmond表示，公有云已经就绪的可用性、灵活性以及可负担性是企业业务现在对核心IT服务的永恒替代方案。企业IT基础设施必须提供类似公有云的可用性、简化性和速度，同时不会失去对数据监管、法规遵从以及弹性等方面的责任。如果做不到，他们的业务线将直接扩展到公有云，如果不扩展，就是影子IT了。

Veritas旨在帮助企业IT防止这种影子IT的蔓延，通过一整套产品提供更好的数据保护、可用性、访问和洞察。

这听起来规模庞大，但是Grimmond表示，所有规模的企业机构将在2017年面临来自欧盟的GDRP法规。欧盟成员国必须知道企业掌握了他们哪些信息。企业必须能够响应此类要求，如果做不到的话可能面临高额罚款。

因此Veritas已经准备好并且能够通过他们的合作伙伴售卖企业软件或者服务，帮助确保所需的信息库，并且帮助他们更好地处理存储和响应GDPR请求。

集成软件套件的优点：

这次发布的一个重点是未来NetBackup与其他Veritas产品的集成，这将利用来自NetBackup在备份数据时收集的目录元数据：

- Information Map集成提供了备份的图形化视图，能够做主存储的恢复

- 与Veritas Resiliency平台的集成，可以通过工作负载迁移、故障切换、故障恢复、数据保护和无中断恢复测试，帮助跨多个平台、多个厂商的私有云、公有云和混合云环境维持应用的可用性

- Veritas Velocity将利用NetBackup集成，实现保护数据单一拷贝的可视化，并且快速配置虚拟拷贝——拷贝数据管理的同时避免孤岛

Veritas Resiliency Platform和Velocity with NetBackup 8集成将很快提供，我们估计大约是在2017年第一季度或第二季度。

我们认为Veritas将在现有的客户群体中找到容易接受这些产品的受众；它的目标市场是企业IT基础设施人员。第二类客户就是托管服务提供商，他们利用Veritas软件来为各种Veritas无法直接触及的小型企业提供服务。

它的任务是说服客户他们套件的组成部分是和来自其他厂商的单点产品一样好，并且比混搭不同竞争对手产品要更好。