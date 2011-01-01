 西数发布8碟装12TB HDD硬盘 14TB SMR硬盘在路上

如今的HDD硬盘在容量、性能上双双被SSD硬盘“打脸”，主要原因还是HDD硬盘现在面临着技术瓶颈，更高的存储密度需要新一代存储技术，SMR、HAMR等技术尚需时间成熟。

如今的HDD硬盘在容量、性能上双双被SSD硬盘“打脸”，主要原因还是HDD硬盘现在面临着技术瓶颈，更高的存储密度需要新一代存储技术，SMR、HAMR等技术尚需时间成熟。目前市面上可见的HDD硬盘最大容量才10TB，西数今天带来了新一代充氦硬盘Ultrastar He12系列，最大容量提升到12TB，付出的代价是8碟装。12TB硬盘预计在明年上半年发布，而西数还在准备大招——明年下半年推出14TB SMR硬盘。

西数的充氦硬盘Ultrastar He系列硬盘实际上来自HGST公司，此前的Ultrastar He10系列容量最大10TB，现在的Ultrastar He12系列则是第四代充氦硬盘，容量提升到了12TB，创造了新记录，但是另一方面我们也得清楚，这个12TB是堆叠了8张磁盘才实现的，西数表示这是全球 首个8碟装硬盘——之前的10TB硬盘是7碟装，单碟1.5TB PMR磁盘，这次的12TB是8碟装，单碟容量应该还是1.5TB，在存储密度上并没有进步。

西数推出12TB容量的HDD硬盘

西数He 12硬盘与He 10系列硬盘对比

具体规格方面，Ultrastar He12硬盘转速也是7200RPM，有SAS 12Gbps及SATA 6Gbps两种接口，最大重量660克，这点与前代没变化，不过待机、工作功耗有所提升，读写速度最高从237MB/s提升到了243MB/s，同样是5年质保。

12TB创造了HDD容量记录，不过8碟装在结构上总归更复杂了，后面再提升容量也不可能靠这个方法了，西数下一代硬盘将改用SMR技术，最大容量提升到14TB。

至于这些硬盘的上市时间，12TB硬盘预计在明年上半年问世，14TB SMR硬盘则在明年下半年推出。

西数SSD产品线

本文的重点虽然是西数12/14TB硬盘，不过西数在收购了闪迪之后也把SSD硬盘当成重点了，这次一同推出的还有新一代企业级SSD硬盘，不过还是挂名在HGST旗下的，包括Ultrastar SN200及Ultrastar SS200系列。

Ultrastar SN200硬盘

Ultrastar SN200硬盘属于高性能PCI-E系列，支持NVMe，有2.5寸及HHHL两种规格，起始容量800GB，最大容量7.68TB，PCIE版最高读取速度6100MB/s，写入2200MB/s，随机4K读取最高120万IOPS，是世界性能最强的，随机4K写入最高20万IOPS。

Ultrastar SS200系列硬盘

Ultrastar SS200系列硬盘使用SAS 12Gbps接口，号称是SAS届性能、容量最高的产品，2.5寸规格，最高容量也是7.68TB，连续读取1800MB/s，写入1000MB/s，随机4K读取25万IOPS，随机写入最高8.6万IOPS。

这两大系列的SSD硬盘目前已经开始出样，明年Q1季度上市。

PS：西数公司的硬盘产品线有意思了，企业级HDD主要靠HGST，SSD既有HGST的底子，未来重点显然是买来的闪迪部分，至于西数自己的硬盘业务——当然是靠七彩硬盘大业了。