SimpliVity公司与华为达成销售渠道合并协议

华为公司的超融合型基础设施设备目前运行有SimpliVity软件方案。

超融合型基础设施设备及软件供应商SimpliVity公司已经确认将华为硬件与其OmniStack软件相结合。

OmniStack配合华为FusionServer将共同构建起一套全闪存型OmniStack实现方案。

华为公司IT服务器产品线总裁邱隆在一份声明中指出：“华为服务器配合SimpliVity OmniStack技术将为那些需要建立超融合型基础设施的企业客户带来双赢。”

SimpliVity公司还希望通过华为方面的销售渠道实现进一步营收增长，另一方面华为也希望通过与SimpliVity公司合作扩大其在超融合型市场上的影响力。

SimpliVity公司CEO Doron Kempel表示：“我们很清楚，客户希望在超整合型基础设施领域拥有更多选择，而我们则将自有技术与全球最顶尖的各服务器供应商相结合——包括思科联想、戴尔以及如今的华为。”

当然，需要强调的是思科公司亦拥有自己的Springpath支持型HyperFlex产品线。