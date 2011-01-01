镁光推出首款企业级3D NAND SSD

镁光科技（Micron Technology）宣布随着首款采用3D NAND、面向企业市场的SSD产品问世，旋转磁盘将消亡。

镁光科技（Micron Technology）宣布随着首款采用3D NAND、面向企业市场的SSD产品问世，旋转磁盘将消亡。

多年来，全闪存存储阵列厂商如Violin Memory一直在传递着硬盘将死的信息，镁光之所以认为旋转型介质将消亡，是因为他们新推出的5100企业级SATA SSD产品线能够提供更低的总拥有成本，镁光公司存储业务首席技术专家Scott Shadley这样表示。

在一次电话采访中他表示，5100系列发布之前，镁光在面向客户端、采用3D技术的1100系列SSD产品上取得了成功。Shadley坦言，这并不是企业级市场首款3D NAND SSD产品，但镁光希望把这些产品作为战略重点。（镁光已经将3D NAND技术运用于移动设备中）

正如在基于2D NAND的SSD所做的一样，镁光将把5100系列分为三种不同的针对工作负载的配置，Shadley表示，与1100系列一样，5100系列也是基于SATA的。尽管“NVMe是当今的趋势”，但是目前还没有得到充分的支持。但是，镁光将考虑未来提供采用3D NAND的SAS和PCIe SSD。

5100系列首款SSD产品是ECO，主要用于云服务中，经过优化可通过视频和媒体流共享内容。这款产品拥有那些想要实现持续数据吞吐量、高速信息交付的企业所希望得到的性能和耐用性。5100系列的中端产品是PRO，Shadley说，这可能是最受企业欢迎的选择，它旨在为那些延迟敏感型应用提供持续性能交付，例如支持电子商务交易的数据库。该系统的高端产品是5100 MAX，旨在解决客户对速度的需求，例如在任务关键型数据中心内不可预见的需求。

镁光新推出的这个SSD产品线不仅仅有用于企业存储设备的3D NAND技术，此外还有能够调优驱动器性能和耐用性的固件，Shadley表示。镁光的FlexPro固件架构提供了高级管理功能，这样客户就可以在5100驱动器运行过程中对其进行优化，将驱动程序和服务器重新分配给不同的应用和工作负载流量。“你可以在运行过程中改变驱动器，固件足够智能可以明白你在做什么。”

镁光的5100系列企业级SSD，采用镁光的3D NAND以及SATA接口

新的固件架构还包括了强大的安全特性，采用AES-256位加密和Trusted Computing Group企业保护功能，不会对驱动器性能造成负面影响，Shadley表示。

这个固件架构的功能可以部分归功于与镁光存储解决方案中心的最终客户之间的相互协作，Shadley表示。“这带来了重要的价值，”5100系列已经用于客户实际环境中，所以可以在各种平台上进行预认证。

总体来说，围绕面向企业市场的SSD闪存的讨论，已经从耐用性转向对持续性能的讨论。“性能的持续性现在已经成为大多数驱动器的一个基准，”他说，每年五次写入对于大多数应用场景来说足够了，“十次写入已经是多年前的事情了”。

Coughlin Associates数据存储咨询机构创始人Thomas Coughlin表示，客户希望有足够的性能，他们甚至牺牲容量和耐用性，这让5100 SSD的固件能力尤为突出。他表示，以前是看不到这种灵活性的。“看起来他们在这方面是走在前列的。”

这种灵活性可以针对特定应用调优SSD，这会造成系统人员部署产品的各种变化因素，包括超大规模场景。“他们可以了解生命周期性能以及针对特定设备的权衡。”

Coughlin很高兴地看到TCG加密技术被用于确保数据安全，特别是考虑到擦除SSD数据所带来的挑战，“这给企业用户带来了更多的价值”。

在每GB价格方面，旋转型磁盘仍然有优势，但是从性能角度来看，对企业存储的需求正在让闪存更有吸引力，镁光在自己的企业级3D NAND SSD中采用SATA是有道理的——延续了在2D SSD产品走的路线。

但是Coughlin表示，现在给旋转型磁盘消亡下结论还为时尚早，他指出，仍然有很多企业机构在使用磁带存储。“消亡不是那么容易，特别是它很便宜，这也是为什么人们仍然在使用磁带的原因。”