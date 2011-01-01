NetApp再次荣登“大中华区最佳职场”榜单

NetApp今日宣布再次荣登卓越职场研究所（Great Place to Work®Institute）公布的"2016大中华区最佳职场®”榜单。这是NetApp 连续第五年登榜，也因此获得卓越职场研究所颁发的特别奖项。

NetApp今日宣布再次荣登卓越职场研究所（Great Place to Work®Institute）公布的"2016大中华区最佳职场®”榜单。这是NetApp 连续第五年登榜，也因此获得卓越职场研究所颁发的特别奖项。全球知名的卓越职场研究所每年通过Trust Index?员工调研及Culture Audit?问卷评选出大中华区最佳职场。

NetApp始终关注员工福祉，并通过一系列项目确保其得到充分的关怀、认可与发展机遇。在致力于加速推动数字化转型的同时，NetApp自身也在不断变革、创新。今年调查显示，NetApp员工不仅对公司文化与职场环境评价甚高，并且在工作成就感、领导力提升等方面为公司打出高分。此外，调查同时显示，在市场转型的关键时期，NetApp员工高度认同公司战略与创新举措。

NetApp全球副总裁、大中华区总裁张思华（Fredy Cheung）先生表示："我们非常荣幸连续五年获得'大中华区最佳职场®'这一肯定，并在今年同时获得特别奖项。NetApp将员工视为最宝贵的资产，在数字化转型的今天，员工对于公司及客户的贡献更显突出，NetApp也因此能够在急剧变化的行业变革中保持竞争优势。我们为此深感自豪，并感念每一位员工的付出与努力。"

NetApp再登"大中华区最佳职场"榜单，并获颁特别奖项

NetApp高级副总裁、亚太区总裁Rick Scurfield恭喜NetApp大中华区第五次荣登这一榜单，并表示："NetApp卓越的企业文化一直以来令员工与公司受益匪浅，很高兴大中华区在这一方面的努力能够得到持续认可。大中华区是NetApp全球市场的重要组成部分，我们将继续加大对这一区域的承诺与投入，在不怠打造公认的最佳职场的同时，更与我们的员工、伙伴与客户一道加速推动数字化转型。"

在"2016年度大中华区最佳职场®"榜单中，大中华区共有137家公司参评，仅有30家公司最终上榜。其中，NetApp总分高达84分，远超榜单要求的70分标准。在包括"管理层运营实力"等指标项目中，NetApp的得分也较往年获得进一步的提高。这充分证明公司为持续提升工作环境与职场体验所做出的努力，以及员工对于公司充满信心。

凭借出众的企业文化，NetApp大中华区20多年来一直保持行业领先地位，不断为包括客户、伙伴、雇员在内的NetApp社区创造更大价值。作为闪存及SAN领域成长最快的供应商与领导者之一，NetApp在包括存储技术、数据管理与数据价值发掘等一系列领域中不断开拓创新，引领行业发展方向，带领员工共同成长，更因此获得员工的信赖与认可。

秉承公司的文化价值观，NetApp在持续引领行业技术创新的同时，更开展了多样的社区回报项目，通过Volunteer Time Off（"志愿者带薪假期"）等方式，鼓励员工利用工作时间参与公益，践行企业社会责任，回馈市场。

此外，NetApp同时位列"2016全球最佳跨国职场"名单（2016 World's Best Multinational Workplaces）第六位，这也是NetApp连续第五年获得此荣誉。NetApp多个办公室同时在各自市场内获得"2016最佳职场"称号。