美光推出SATA SSD产品 加速全闪存数据中心普及

细数当前SSD领域，美光作为业界知名厂商，从基础的DRAM、NAND和NOR闪存扩展到固态硬盘、多芯片封装等等，一路走来，利用自身的技术优势推动创新，加速行业发展进程。

如果用一句话来形容如今的企业级闪存市场，用如火如荼或是群雄逐鹿再合适不过了。自2016年以来，存储技术呈现出高速发展，闪存市场也迎来了前所未有的博弈之争，面对复杂的竞争环境，不少供应商也纷纷推出全新产品服务顺应行业趋势。

细数当前SSD领域，美光作为业界知名厂商，从基础的DRAM、NAND和NOR闪存扩展到固态硬盘、多芯片封装等等，一路走来，利用自身的技术优势推动创新，加速行业发展进程。

继去年的7100和9100 NVMe PCIe SSD后，近日，美光再次推陈出新，推出了5100 系列企业级SATA固态硬盘 (SSD) 产品，据美光科技存储业务部技术负责人Scott Shadley 先生介绍，目前SSD市场竞争加剧，之所以选择在这个时间推出SATA SSD，是因为虽然NVMe技术产品正当时，但目前部分客户自身平台并没有实现完全能全部支持NVMe技术，客户需要在未来的数据中心进行重新配置才能完全支持NVMe。目前现有的基础设施绝大多数还是以SATA为基础的架构，所以在当前阶段，SATA解决方案能在整个平台做好准备之前带来十分重要的价值。

5100 系列SATA SSD闪亮登场

此次产品线中包含三款具体型号，且以业界领先的美光3D NAND技术为基础，全部采用TLC（即三层单元）3D闪存并配合6 Gbps SATA接口，每种型号都可满足客户多样的工作负载需求，读密集型应用、延迟敏感型混合使用以及写密集型日志记录应用。

美光 5100 ECO：专门面向云服务，针对内容共享（视频和媒体流）进行优化。其性能和耐用性特点可确保实现一致的数据吞吐量和快速的信息交付。该型号的2.5英寸规格容量从480GB到8TB不等。

美光 5100 PRO：真正的强劲有力。在为延迟敏感型应用提供一致的性能方面表现卓越。通过缩短响应时间（如为电子商务、交易事务等提供支持的数据库）增强客户的优势。其2.5英寸规格的容量从240GB到4TB不等。

美光 5100 MAX：满足当今任务关键型数据中心难以预测的需求。出色的敏捷性和灵活性让用户轻松高效地做出响应。容量从240GB到2TB不等。

Scott Shadley 先生介绍，在5100系列产品中，5100 ECO适用于对产品价格比较敏感的客户，而5100 MAX的产品性能是非常卓越的，极具竞争力。

FlexPro TM固件架构毕其功于一役

据了解，相对于美光其它系列SSD，此次FlexPro?固件架构的特性首次在5100 SATA 系列中得到应用。Scott Shadley 先生表示："FlexPro?固件不仅仅只用于5100系列产品中，其它系列SSD也有使用，但5100系列产品是第一个开始对外进行品牌宣传的产品，未来会有很多新产品会融入这项功能。"

Flex Capacity?功能：利用Flex，用户可以根据不同的工作负载调节5100系列的容量，优化其SATA SSD配置，相对灵活。

Flex Security?功能：安全性是用户较为关注的性能。Flex强大的安全特性可保护重要数据免遭未经授权的访问。通过数据保护和加密功能（获得 FIPS 认证的 SATA 固态硬盘中提供 AES-256 位加密和 TCG 企业级保护）帮助消除企业安全顾虑。

结语

美光作为半导体行业的全球领先者，虽然在进军3D TLC SSD市场的时间点上稍稍落后，但高容量SATA SSD市场路线相当明确。另外，在如今充斥着各种高成本传言的SSD市场中，此次美光在成本算法上也着实靠谱。