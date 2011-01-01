LaCie高端硬盘亮相2016 NAB Show Shanghai 

希捷旗下高端品牌LaCie日前携其全线高性能存储解决方案，近日亮相于2016年12月7日-9日在上海浦东新国际博览中心举办的2016 NAB Show Shanghai（上海国际跨媒体技术装备创新博览会），

希捷旗下高端品牌LaCie日前携其全线高性能存储解决方案，近日亮相于2016年12月7日-9日在上海浦东新国际博览中心举办的2016 NAB Show Shanghai（上海国际跨媒体技术装备创新博览会），展示的新品包括：目前全球传输速度最快的外置硬盘——LaCie® Bolt 3，具有超快的速度传输性能并用于处理海量存储内容的LaCie 6big/12big Thunderbolt 3以及此前发布的集耐用性、移动性和高速度于一身的LaCie Rugged RAID探路者移动硬盘等。

2016 NAB Show Shanghai聚集了来自全球的300多家国内外知名展商，全面展现跨媒体技术的创新趋势与行业潮流，为亚太地区的跨媒体从业人员打造一个能够体验展示全球前沿创新科技、捕捉全球创新业态趋势、结交全球商业及技术精英的国际级盛会。

目前，广播电视电影、互联网电视（OTT）、高清摄像机、虚拟现实以及无人机等创新技术为用户带来了全新的生活体验，在这个过程中也产生了海量的数据信息，而兼具设计和性能的LaCie全线Thunderbolt 3存储解决方案可以很好地帮助专业人士高效存储海量的高清视频数据。该全新存储解决方案的外观由Neil Poulton设计，非常适合全新配备Thunderbolt 3 接口的MacBook Pro®产品，Thunderbolt 3 的视频带宽是上一代的两倍，使用它，可以将两台4K 显示器或单台5K显示器菊花式链接到 LaCie 12big或者6big，与全新的MacBook Pro®一同打造出一个强大的工作平台。

LaCie Bolt 3配备了最新的M.2 PCIe固态硬盘，提供2TB的大容量和Thunderbolt 3的超快速度，是目前全球传输速度最快的桌面硬盘，传输速度达到了惊人的2800MB/秒，为后期的视频制作节约了宝贵的时间。该盘从内到外都采用了保证持久可靠性的稳固设计，确保了集中密集存储的可靠性，每个产品都采用独特的坚固铝制盘体和计算机数位控制系统，充分保证耐用性和散热性，而有效的冷却可以延长组件寿命。Bolt 3的展示架使用功能强大的钕磁铁固定产品，可分离，便于运输。

LaCie 12big拥有Thunderbolt 3和RAID 5/6的突破性性能，最高容量高达120TB，它与新的LaCie 6big可以充分满足视频制作专业人士满足4/5/6K摄像设备的数据需求，两款产品均针对视频编辑设计，配备了希捷可靠的企业级硬盘（256MB缓存、7200RPM转速），确保了超高可靠性和便捷的可访问性。

希捷全球副总裁暨亚太和中国区总裁孙丹女士表示：“目前，创意专业人士和视频工作者正不断为我们的数字生活创造新的体验，在这个过程中产生了庞大的数据信息，同时面临容量、速度等方面的痛点。很高兴集设计、性能和容量于一身的希捷LaCie存储解决方案可以有效帮助视频编辑专业人士解决其苛刻的存储需求，使创意无需再为技术等待，以从不妥协的设计风格帮助他们挖掘并创造新的价值点。”