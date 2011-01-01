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戴尔-EMC对旗下产品进行大规模重组

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戴尔-EMC公司总裁David Goulden已经对各核心产品部门进行重组，包括重新安置核心技术与新兴技术，同时配合相关管理层变动。

作者：孙博 来源：ZD至顶网存储频道 【编译】 2016年12月13日

关键字：戴尔 EMC

戴尔-EMC公司总裁David Goulden已经对各核心产品部门进行重组，包括重新安置核心技术与新兴技术，同时配合相关管理层变动。

 戴尔-EMC对旗下产品进行大规模重组

根据上周末进行的具体举措，我们看到Guy Churchward与C J Desai已经离职并寻求新的高管就职机遇。

原本的产品事业部划分方式为：

  • 服务器——由Ashley Gorakhpurwalla 负责
  • 核心技术——由Guy Churchward负责
  • 融合型平台与解决方案——由Chad Sakac负责
  • 新兴技术——由CJ Desai负责
  • 网络——由Tom Burns负责

新的产品事业部划分方式为：

  • 服务器—— 由Ashley Gorakhpurwalla负责
  • 存储——由 Jeff Boudreau负责
  • 融合型基础设施——由 Chad Sakac负责
  • 数据保护——由 Beth Phalen负责
  • 网络——由 Tom Burns负责

这似乎只是一轮简单的重新分组。顺带一提，DSSD产品部门被纳入服务器事业部。以下为新的组织结构图：

戴尔-EMC对旗下产品进行大规模重组 

各事业部负责人直接向David Goulden报告。另外，Jeff Boudreau已经为EMC效力20年，Beth Phalen亦拥有17年工作经历。

戴尔软件部门负责人John Swainson亦宣布退休。Fidelma Russo（VMAX工程技术负责人，前任企业存储与软件高级副总裁兼总经理）、Jeff Bettencourt（Connectrix负责人，前任高级副总裁与Connectrix总经理以及核心技术部门主任）以及Chris Ratcliffe（核心技术部门营销负责人）也已经递交了辞呈。

核心技术部门CTO Stephen Manley前往数据保护部门工作。

Goulden指出，此轮重组已经进行了一段时间，且立即生效。Churchward将继续留任至明年1月31日，期间负责就交接工作提供辅助。在此之后，他将立即出任实时大数据处理及分析厂商DataTorrent公司总裁兼CEO。

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