戴尔-EMC对旗下产品进行大规模重组 

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戴尔-EMC公司总裁David Goulden已经对各核心产品部门进行重组，包括重新安置核心技术与新兴技术，同时配合相关管理层变动。
根据上周末进行的具体举措，我们看到Guy Churchward与C J Desai已经离职并寻求新的高管就职机遇。
原本的产品事业部划分方式为：
新的产品事业部划分方式为：
这似乎只是一轮简单的重新分组。顺带一提，DSSD产品部门被纳入服务器事业部。以下为新的组织结构图：
各事业部负责人直接向David Goulden报告。另外，Jeff Boudreau已经为EMC效力20年，Beth Phalen亦拥有17年工作经历。
戴尔软件部门负责人John Swainson亦宣布退休。Fidelma Russo（VMAX工程技术负责人，前任企业存储与软件高级副总裁兼总经理）、Jeff Bettencourt（Connectrix负责人，前任高级副总裁与Connectrix总经理以及核心技术部门主任）以及Chris Ratcliffe（核心技术部门营销负责人）也已经递交了辞呈。
核心技术部门CTO Stephen Manley前往数据保护部门工作。
Goulden指出，此轮重组已经进行了一段时间，且立即生效。Churchward将继续留任至明年1月31日，期间负责就交接工作提供辅助。在此之后，他将立即出任实时大数据处理及分析厂商DataTorrent公司总裁兼CEO。
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