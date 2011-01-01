戴尔-EMC对旗下产品进行大规模重组 

戴尔-EMC公司总裁David Goulden已经对各核心产品部门进行重组，包括重新安置核心技术与新兴技术，同时配合相关管理层变动。

戴尔-EMC公司总裁David Goulden已经对各核心产品部门进行重组，包括重新安置核心技术与新兴技术，同时配合相关管理层变动。

根据上周末进行的具体举措，我们看到Guy Churchward与C J Desai已经离职并寻求新的高管就职机遇。

原本的产品事业部划分方式为：

服务器——由Ashley Gorakhpurwalla 负责

核心技术——由Guy Churchward负责

融合型平台与解决方案——由Chad Sakac负责

新兴技术——由CJ Desai负责

网络——由Tom Burns负责

新的产品事业部划分方式为：

服务器—— 由Ashley Gorakhpurwalla负责

存储——由 Jeff Boudreau负责

融合型基础设施——由 Chad Sakac负责

数据保护——由 Beth Phalen负责

网络——由 Tom Burns负责

这似乎只是一轮简单的重新分组。顺带一提，DSSD产品部门被纳入服务器事业部。以下为新的组织结构图：

各事业部负责人直接向David Goulden报告。另外，Jeff Boudreau已经为EMC效力20年，Beth Phalen亦拥有17年工作经历。

戴尔软件部门负责人John Swainson亦宣布退休。Fidelma Russo（VMAX工程技术负责人，前任企业存储与软件高级副总裁兼总经理）、Jeff Bettencourt（Connectrix负责人，前任高级副总裁与Connectrix总经理以及核心技术部门主任）以及Chris Ratcliffe（核心技术部门营销负责人）也已经递交了辞呈。

核心技术部门CTO Stephen Manley前往数据保护部门工作。

Goulden指出，此轮重组已经进行了一段时间，且立即生效。Churchward将继续留任至明年1月31日，期间负责就交接工作提供辅助。在此之后，他将立即出任实时大数据处理及分析厂商DataTorrent公司总裁兼CEO。