2016年十大存储故事

2016年这个存储业务走到了一个关键点。配置、管理和采购存储的新方式给业务带来显著影响，让初创公司走进人们的视野，让老牌厂商步履蹒跚。曾经开启了现代存储的EMC，已经被戴尔收购，成为变革整个行业的一笔交易。

存储2016：巨大变革的一年

在2016年之前，存储行业观察家们看到了超融合基础设施、全闪存、混合闪存存储和软件定义存储的崛起，并认为这些趋势将会给自从EMC将Symmetrix阵列出售给IBM大型机市场以来就一直存在的存储业务带来冲击。

2016年这个趋势走到了一个关键点。配置、管理和采购存储的新方式给业务带来显著影响，让初创公司走进人们的视野，让老牌厂商步履蹒跚。曾经开启了现代存储的EMC，已经被戴尔收购，成为变革整个行业的一笔交易。

2016年我们看到存储业界的变化，只是2017年的前兆。下面就让我们来看看2016年发生的一些大事件。

10、存储市场停滞？

2016年也许是存储市场开始长期下滑的一年，因为数据开始越来越多地从专有存储设备转向云、软件定义和基于服务器的产品。

根据IDC的数据，2016年第二季度全球企业存储系统收入基本上与2015年第二季度持平，为88亿美元。但是在第三季度，部分市场同比下滑了3.2%至88亿美元。IDC指出，闪存存储和超大规模数据中心市场在该季度继续呈现稳定增长的态势。

9、闪存存储发展前景看好

尽管其他细分存储市场开始萎缩，但是2016年是闪存存储取得突破的一年。IDC估计，2016年第三季度全闪存市场总收入为11亿美元，同比增长61%。混合闪存阵列细分市场收入达21亿美元，在总体存储市场中占比24.1%。

闪存存储行业正在快速成熟，但对初创公司来说仍有发展空间。不过，传统存储厂商如Dell EMC、NetApp、HPE和IBM在收入前五大厂商中占了四席，前五大厂商只给Pure Storage留有空间

8、软件定义存储成熟

VMware发布了备受期待的VSAN 6.2，这也是Virtual SAN的最新版本，纠正了此前一些阻碍VSAN市场发展的问题，标志着软件定义存储的成熟，并消除了对该技术重要性的质疑。

其他几家存储厂商，包括像IBM、HPE和Dell EMC这样的业界巨头，以及像Ceph、Nexenta、DataCore、SwiftStack和Pivot3这样的小型利基公司，在2016年都增强了他们的产品，以利用更强大的服务器将客户从专用存储解决方案迁移出来。

7、超融合的崛起

超融合基础设施结合了计算、存储、网络和虚拟化资源到统一管理的解决方案中，超融合在2016年赢得了广泛的关注，很大成熟上是由于这个领域最大厂商Nutanix完成了等待已久的IPO。Gartner预计2016年超融合基础设施收入将突破20亿美元，相比2015年增加79%。

2016年我们还看到VMware成功发布了用于构建超融合基础设施一体机的VxRail软件堆栈，以及思科低调推出的HyperFlex超融合系统。

今年也有很多收购，例如Nutanix收购了PernixData；Pivot3收购了NexGen Storage；Gridstore收购DCHQ，能够将超大规模基础设施转变为服务。

6、存储厂商没有放慢收购的步伐

2016年至少有30家存储厂商消失，因为他们被同行收购了，包括一些已经存在有几十年时间的知名厂商。这些收购，虽然让公司员工很痛苦，但确实显示出存储行业翻天覆地的变化。

2016年最主要的存储厂商收购包括：

NetApp收购SolidFire，获得后者的云可扩展全闪存存储技术

西部数据（WD）收购SanDisk，以扩展自己的全闪存存储能力

eFolder收购Replibit，为MSP提供数据保护软件

Cavium收购老牌存储接口开发商QLogic

StorageCraft收购Gillware的数据分析能力

我们别忘了还有EMC，全球最大的存储厂商，被戴尔以惊人的600亿美元收购。

5、十几家初创公司走出隐身模式

2016年还有很多存储初创公司走出隐身模式，包括：

Cloudistics（超融合基础设施）

Symbolic IO（基于服务器的高密度存储）

DriveScale（横向扩展基础设施，将计算和存储融合到行业标准机架服务器中）

E8 Storage（软件定义的、基于NVMe的存储解决方案）

Diamanti（网络和存储一体化的设备，针对Linux容器）

Datos IO（横向扩展数据保护软件）

Daera（将服务器转变为云存储平台的软件）

Simply（高性能RAID和Thunderbolt存储设备，针对媒体和创意专业人员）

Igneous Systems（在客户防火墙后的本地存储，但由Igneous管理）

Kaleao（可扩展的、基于ARM的存储解决方案）

4、风投资本仍然青睐存储领域

2016年有很多存储初创公司获得了风险投资资金，包括：

7000万美元，Zerto（虚拟化数据中心和云灾难恢复软件）

6100万美元，Rubrik（融合数据管理平台）

5500万美元，Pivot3（超融合基础设施）

5500万美元，Datrium（针对私有云的融合存储）

5100万美元，Druma（用于保护和发现云业务数据的软件）

4100万美元，Cloudian（混合云对象存储系统）

4000万美元，Datera（把服务器转变为云存储平台的软件）

3500万美元，Elastifile（软件定义的全闪存存储）

3250万美元，Qumulo（横向扩展NAS技术）

2500万美元，CTERA（安全保存、同步和共享数据）

1500万美元，DriveScale（横向扩展计算和存储）

1500万美元，Cloudistics（超融合基础设施）

1300万美元，CloudEndure（实时迁移和灾难恢复解决方案）

1250万美元，Diamanti（网络和存储一体化的设备，针对Linux容器）

1200万美元，E8 Storage（软件定义的、基于NVMe的存储解决方案）

3、联想认真对待数据中心基础设施业务

联想曾经在2004年收购IBM PC业务震动了整个IT业界，后来在2014年初收购了IBM x86服务器业务，开始认真做自己的数据中心业务。

联想目前正在通过一系列合作伙伴关系打造自己的存储能力，其中包括一款基于联想服务器和Nimble全闪存阵列及混合存储阵列的融合基础设施解决方案，采用联想服务器、Nutanix/Pivot3/SimpliVity软件的超融合基础设施产品，以及与各种软件定义存储厂商的合作伙伴关系。

2、NetApp的复苏

几年前，NetApp有机会打败EMC成为第一大存储厂商，但最终却经历了多年的下滑，现在它的销售额开始触底反弹。在戴尔收购EMC之后，NetApp成为最大的独立存储厂商，第二大闪存存储厂商。

11月的时候这个趋势的扭转最为明显，当时NetApp公布2017财年第二季度财报，收入和收益下滑，但是开始增长。现在NetApp的全闪存存储业务表现超过市场平均水平，几乎完成了从成熟产品向高利润、战略性产品（包括闪存）的转型，与云提供商有密切合作，还有云友好的Data Ontap存储操作系统。

1、戴尔：存储圈内无可争议的新王

戴尔在9月完成了对EMC的收购，成为全球最大的数据存储公司。不过，现在戴尔需要整合多个存储平台。它必须解决如何构建面向未来的软件定义技术，同事要确保不会过快脱离传统专有存储业务。

但是请记住，这次收购不止是存储：EMC也让戴尔成为全球最大的数据中心基础设施厂商。除了成为最大的存储厂商之外，Dell EMC还是全球第二大服务器厂商，虚拟化领域的领导者，拥有云技术提供商VMware，以及网络和PC业务。