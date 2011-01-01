IDC更新对象存储市场排名：IBM一跃成头名

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
IDC公司已经更新了对象存储市场厂商排名，结果显示IBM通过收购Cleversafe一跃升为业界头名，Scality公司紧随其后。戴尔-EMC在本次榜单中位列第三，另有多家供应商被挤出排名之外。
IDC分析师们认为，这是“一套对Amazon S3与OpenStack Swift API的标准化集成方案，其中强调了多种计算范式，包括容器、文件接口原生支持同时专注于垂直/以用例为中心的解决方案。”目前大多数产品是一套向外扩展文件系统叠加在底层对象存储系统之上。基于云的对象存储服务并未被列入此份榜单。
本次调查报告认为，“基于对象的存储功能预计将在2016年到2020年期间实现30.7%的年均复合增长率，到2020年其总体存储容量将达到293.7 EB。而在2020年，由此支持的对象存储市场将拥有高达198亿美元总值。”
相较于上一份报告，“原本呈现出碎片化趋势的对象存储市场如今开始走入合并。”IDC公司认为，全闪存对象存储系统的开发方向主要针对“大数据/分析、富媒体以及技术性计算。”
IDC公司2016年对象存储Marketscape市场调查结果。
以下为上一轮对象存储市场调查结果，感兴趣的大家可以将两份报告进行对比：
IDC公司发布于2015年1月的对象存储Marketscape市场调查结果。
下面来看上榜厂商名单、两轮报告间的总体排名变化情况：
此次未能上榜的原上榜厂商包括Tarmin、Storian、Coho Data、Basho以及NEC（HYDRAstor）。而HOE公司虽然未直接上榜，但却与Scality方面存在合作关系。
综合评分：8.91 分
云能力：9 分
营业额：1045亿美元[2012]
云服务：IBM Systems Director VMControl
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。
上海：2016中国开源企业存储峰会
科技行者第七期：数字化变革现况与趋势
开放 融合 开源开启软件定义存储新世界——红帽Ceph Storage的力量
【IT最大声10.08】友船说翻就翻！戴尔科技未来将实施裁员
从现在开始用Veritas保护云上数据