 戴尔科技峰会观察一：混合云大势所趋，戴尔的应对之道

2016戴尔科技峰会近日在北京举办，一个年营业额740亿美元的国际企业与中国国情和市场相结合，如何体现戴尔在中国就是一个国际资本运作的中国企业？

2016戴尔科技峰会近日在北京举办，一个年营业额740亿美元的国际企业与中国国情和市场相结合，如何体现戴尔在中国就是一个国际资本运作的中国企业？戴尔的答案是将创新与本地化结合起来。戴尔在过去三年里面，投入了127亿美元在研发方面，有20000的专利和专利申请。戴尔的创新基因已经与中国结合起来。

通过大会现场，ZD至顶网记者发现戴尔在中国的落地模式对于一些国际企业走进中国，以及中国企业走出国外值得学习和借鉴。一个企业要落地中国，不仅仅是把先进的资金、企业文化的传播。更重要的是愿意把真正创新的理念、产品与解决方案融入到本地化中。

此次戴尔科技真正希望创新来推动中国企业的未来企业数字化转型。个人感受到戴尔的创新主要体现在三个方面，第一愿意在未来企业IT应用的混合云领域不断与中国企业进行创新合作。第二，愿意在促进人类发展的人工智能、机器学习的创新领域进行合作。第三愿意在渠道领域更加本地化的合作。

通过此次峰会，我将从混合云的落地、智能化领域的创新、渠道变革这三个角度来梳理一下戴尔科技公司“在中国为中国”的一些发展思路和动作。

观察一：混合云大势所趋，戴尔的应对之道

一个企业的发展首先要有正确的预见性，戴尔的预见性就是混合云将成为未来选择的趋势。今天来看，越来越多的企业的数据通过私有云或者多个公有云组成的混合云来管理。

“未来云计算是一种兼具公有云和私有云的方式，无论VMware还是戴尔，我们一直坚信未来的IT技术发展或者是整个企业去走数字化转型的发展当中，混合云是非常清晰的方向。”戴尔副总裁、大中华区企业级解决方案事业部总经理曹志平同样的观点。

戴尔副总裁、大中华区企业解决方案总经理曹志平

针对混合云的趋势，戴尔愿意“掏心窝子”帮助中国企业。峰会上也积极的体现出来。和家族成员VMware合作助力中国企业轻松部署混合云。以及和中国本地企业成立未来就绪云联盟。戴尔与VMware联合发布三大混合云解决方案，戴尔与未来就绪云联盟成员共同推出一体化云解决方案—— “飞云系统”， 在成立短短的202天， 首批推出开源混合云方案、安全混合云方案以及企业混合云方案就已经服务于企业用户。

戴尔在世界科技史上留下浓重的一笔就是收购了EMC联邦,形成了由Virtusream、Secureworks、EMC、Dell、VMware、Pivotal、RSA七个公司组成的新的戴尔科技公司。

新成立之后，兄弟企业之间的合作无需质疑。真的中国市场，戴尔与VMware联合发布三大混合云解决方案，针对不同场景和规模的客户，提供稳定、易于快速部署及管理的混合云基础架构：

包括具有SDDC功能的企业混合云解决方案基于全面的软件定义的数据中心 (SDDC) 体系结构，提供应用程序优化的基础架构，并且可以实现IT流程自动化，在通过标准化提升用户体验的同时，简化了维护、修改及更新，以更快的服务交付速度为客户带来更高的业务敏捷性。

支持FC SAN 的企业混合云解决方案，使企业可以按自身步调部署灵活并且未来就绪的混合云架构。

原生混合云解决方案致力于帮助企业开发者安全构建、部署与管理原生云应用，助力企业尽享传统与原生云应用。

处理兄弟企业之间的合作，戴尔的观点是开放才能释放能量，而戴尔联合本土企业成立的未来就绪企业云联盟就是一个开放的架构。未来就绪企业云联盟（Future Ready Enterprise Cloud Organization, F.R.E.C.O）是国内外知名厂商东软、FIT2CLOUD、航天云宏、Pivotal、UnitedStack有云、VMware、XSKY、英方、YottaCLOUD优特云共同参与的组织。

成立仅仅202天，就宣布推出一体化云解决方案—— “飞云系统”。首批推出开源混合云方案、安全混合云方案以及企业混合云方案。

中国IT环境在全球来看都是极具复杂性的。中国企业即存在同时拥有VMware、PowerVM、Hyper-V等多种基于虚拟化的私有云，又通过移动应用驱动了公有云的需求，而基于越来越多的企业对于跨云的自主管控云管理的要求，来就绪企业云联盟推出以云宏CNware构建IaaS云，YottaCLOUD优特云构建公有云，英方Information2提供云灾备、应用迁移和容灾高可用方案，东软云作为混合云管理平台，共同提供安全混合云解决方案。戴尔该方案中提供以FX2、开放网络设备为参考架构的基础设施。

在基于开源混合云解决方案中，UnitedStack有云构建IaaS云，Pivotal构建PaaS云，YottaCLOUD优特云构建公有云，XSKY提供分布式存储，英方提供云灾备、应用迁移方案，东软提供运维运营管理，FIT2CLOUD作为混合云管理平台，共同提供开源混合云解决方案。戴尔提供13G服务器、SC存储、开放网络等基础设施。

企业混合云方案- 未来就绪云联盟以VMware构建IaaS云，Pivotal构建PaaS云，YottaCLOUD优特云构建公有云，英方Information2提供云灾备、应用迁移和容灾高可用方案，Neusoft作为私有云管理平台，FIT2CLOUD作为混合云管理平台，共同提供企业混合云解决方案。戴尔在该解决方案中提供以VSAN Ready Nodes为参考架构（包括戴尔服务器、存储和网络）的基础设施。

同时未来就绪企业云联盟同时启动与东软云科技有限公司展开云服务深度合作，为客户提供量身打造并稳定的云实施和云护航服务，实现对中国用户的“建好云，管理云，用好云”的使命。

未来就绪企业云联盟的企业之间在不断完善合作之后，还将提供了六大跨云服务，实现跨任意云的混合云资源统一管理和云服务的集中透明管理。同时，提高基于混合云应用开发部署效率，为客户提供更多技术和管理的灵活选择，即：多云统一管理，灾备即服务(DRaaS)，存储即服务(Storage-as-a-Service) ，开发即运维 (DevOps)，超级云管平台和公有云计费优化服务。核心目的就是让用户能够根据自身需求来选择不同的混合云服务。

“独立式合作”才能实现共赢

在商业中，长久的发展的合作都是秉承“独立式合作”模式。

戴尔副总裁、大中华区企业解决方案总经理曹志平与VMware公司大中华区渠道及业务拓展总经理王冰峰共同介绍Dell·VMware混合云策略，以及解决方案

就像VMware公司大中华区渠道及业务拓展总经理王冰峰所说作为兄弟企业VMware是一家独立的上市公司，仍保持独立运营。不管是戴尔科技公司的创始人迈克尔·戴尔本人还是VMware的CEO在各个场合都有明确的发言。VMware是一个独立的科技公司，来保证现在完整、广泛、丰富的合作伙伴系统。给户提供价值。VMware非常重视中国市场，从其CEO Pat Gelsinger来中国有36次就能看出。在国内与曙光也成立了新的合资公司。

同样，未来就绪企业云联盟（Future Ready Enterprise Cloud Organization, F.R.E.C.O）的成员东软、FIT2CLOUD、航天云宏、Pivotal、UnitedStack有云、VMware、XSKY、英方、YottaCLOUD优特云以及戴尔之间也是独立式的合作。

就像胥昕所说，独立式合作的优势是面临着客户云的需求复杂化能够做自己最擅长的事情，放心的把其他事情交给伙伴。

所有的成员的感受就是企业不是单打独斗，而是一个整体，给用户提供整体的解决方案。

航天云宏的副总经理何晓波生、XSKY星辰天合联合创始人兼CEO胥昕、贵州优特云科技有限公司副总经理欧阳川、东软集团副总裁，平台产品事业本部基础软件事业部总经理纪勇、还有戴尔大中华区企业技术战略架构总监许良谋先生、还有VMware中国研发中心总经理任道远先生、Pivotal大中华区云计算技术总监俊刚，UnitedStack有云创始人兼CEO 程辉、FIT2CLOUD副总裁 & 联合创始人贾浩，上海英方软件股份有限公司CEO胡军擎。出席了未来就绪企业云联盟最新进展的沟通会。

敬请期待：

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