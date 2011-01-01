IDC：第三季度全球专用备份设备市场出现萎缩

根据IDC全球专用备份设备季度追踪报告，2016年第三季度全球专用备份设备（PBBA）工厂收入同比减少7.9%。

根据IDC全球专用备份设备季度追踪报告，2016年第三季度全球专用备份设备（PBBA）工厂收入同比减少7.9%。整体PBBA开放系统工厂收入在该季度同比减少7.2%，收入为6.861亿美元。大型机系统销售在该季度遭遇17.1%的同比下滑。整体全球PBBA出货量在该季度达到920PB，比去年同期增长12.1%。

“专用备份设备市场在第三季度呈现衰退趋势，这与企业级存储系统市场是相似的，”IDC存储系统研究经理Liz Conner表示。“更为成熟的地区市场呈现支出下滑的趋势，而新兴市场则出现有利的增长趋势，与此同时，在商用硬件上的支出持续缩减，这个趋势仍在继续，专用备份设备软件方面的支出正在赢得更多市场份额。”

2016年第三季度全球专用备份设备总体结果

该季度，Dell Technologies以60.3%的收入份额保持在整体专用备份设备市场的领导地位，其次是Veritas（15.2%）。IBM和HPE并列第三*，市场份额分别为5.7%和4.8%。昆腾以2.5%的全球市场份额位列第五。

注释：

* 赛门铁克和Veritas作为单一实体出现在上面的表格中以反映同比增幅。由于两家公司的拆分，从2016年第一季度开始，全球专用备份设备报告就统一报告Veritas而不是赛门铁克的数据。

** 当全球专用备份设备市场中两家或者多家厂商的收入份额差距小于1%的时候，IDC认定他们在该市场中处于并列位置。