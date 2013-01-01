 红帽张先民：开源技术引领计算机第三阶段变革

2016年12月21日下午，由红帽携手Intel、云达科技和ZD至顶网共同举办的主题为《开放·融合·开源开启存储新世界》2016中国开源企业存储峰会在上海·龙之梦万丽酒店举行，红帽大中华区总裁张先民博士在峰会上致辞。

2016年12月21日下午，由红帽携手Intel、云达科技和ZD至顶网共同举办的主题为《开放·融合·开源开启存储新世界》2016中国开源企业存储峰会在上海·龙之梦万丽酒店举行，红帽大中华区总裁张先民博士在峰会上致辞。

计算机在这一百年当中大概分为三个阶段。第一个阶段是大机时代，第二个阶段是PC时代，第三个就是目前的云计算和大数据时代。张先民博士认为第三阶段的引领创新就是开源技术为代表的创新。

同时也看到在中国，开源的发展更成为星火燎原之势，在中国也受到了政府、企业、个人把开源推到风口浪尖上面。在2016《国家信息化发展战略纲要》指出：鼓励企业、科研机构、社会组织和个人积极融入国际开源社区。

以下是演讲实录：

张先民：各位早上好，请让我先代表红帽公司欢迎并感谢今天到场的各位企业客户、合作伙伴、媒体及热爱开源事业的朋友们。

我们计算机大概使用在商业应用已经有一百年的历史，创新模式有一个根本性的改变，计算机在这一百年当中大概分为三个阶段。第一个阶段是IBM大机时代，第二个阶段是PC，第三个就是目前的云计算和大数据时代。在大机时代，那个时候IBM开发所有的硬件、软件，所有机器里面的知识产权都是IBM所拥有的，后来第二个阶段五家IT巨头掌控了整个IT的发展，他们所开发的所有硬件、软件也都是有知识产权的，在这两个阶段我们叫做专有的创新。但目前跟这些巨头关系不大了，他们也都参与，这些东西有一个共性，也就是说，他们所有的东西都是开源的，也就是说，创新的模式有一个根本性的改造变成开放的创新，目前是开放的创新在引领着整个IT的变革。过去两三年IT巨头们日子都不好过业绩也下滑很厉害，最主要IT是讲创新的，谁引领创新谁就拥有话语权，当他失掉话语权，秋收失去定价能力，所以业绩大受影响。所以开放技术发展趋势已经不可挡，这是全球的趋势。

我们再看看在中国，开源的发展更成为星火燎原之势，在中国也受到了政府、企业、个人把开源推到风口浪尖上面。首先看一下政府，政府在2016《国家信息化发展战略纲要》指出：鼓励企业、科研机构、社会组织和个人积极融入国际开源社区。也就是说，在政府的文档上面，公开的要求这些单位、科研机构、企业甚至个人融入国际开源社区。同时在国家信息化系统里面，安全、自主、可控的指导原则下，开源技术也扮演者日益重要的角色。

那我们看看企业，两个月前，QpenStack最新版本newton发布，21家国内企业上榜。包括中国移动、中国电信、华为、中兴、浪潮等几家公司，也就是说，QpenStack发展，中国这些企业也扮演着非常重要的角色。那在个人来讲，全球QpenStack开发者人数最多的两个城市是北京和上海。也就是说，中国人已经在QpenStack发展上已经占有了主导的地位。

在每年一些来自传统行业的企业开源创新实践，都让人感到印象深刻，索伊美一年红帽都会颁发红帽亚太区创新奖，来表彰每一年使用开源技术方案的创新典范。在去年这五家企业获得了红帽的奖项，包括中国石油、中国银行、招商银行、深圳证券交易所及华为，这五家是在中国各行各业的龙头企业，他们大量的拥抱开源，大量的使用开源，不是在边缘应用。

今年的奖项我们颁发给联想、首都在线、兴业银行、中兴、台湾的英业达、台湾的中国人寿、香港东方海外航运。在10月25日我们在北京，把这个奖项颁给了联想和首都在线，在11月1号我们把这个奖项颁给了东方海外航运，在香港，11月3号我们在深振业把奖项颁发给中兴、兴业银行，上个礼拜我们把这个奖项颁在台北发给中国人寿和英业达。

开源是一种崭新的工作方法，它的工作方法，基本上从思想上，发展上，文化上都不一样，它最重要是重载参与，也就是说，开源不管是QpenStack也好，都是很多很多企业和个人一起参与，集众人智慧把它变得更好一点。我们中国古话有一句话，众人拾柴火焰高，在热爱开源事业的开发者和企业伙伴努力下，开源已经引领目前IT的发展，也就是说，目前IT的创新是来自开源，不是来自某几个大的公司，而基本上是所有重要的企业和个人，而这就是参与的力量。最后感谢大会取得圆满成功。