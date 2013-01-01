为了让业界了解开源存储在解决"双模式IT"下存储的优势，同时推动开源存储在企业级数据中心的落地，红帽携手Intel、云达科技、XSKY、大道云行和ZD至顶网于2016年12月21日在上海梦之龙万丽酒店共同举办了中国开源企业存储峰会。

今天企业面临着数字化转型与云计算应用的挑战。根据Gartner的预测，企业IT未来5-10年将是传统IT模式与互联网等新兴IT模式（即"双模式IT"）并存。在"双模式IT"下，存储系统也在发生着巨变，正在从封闭、纵向的架构转向开放、横向、软件定义的架构。

为了让业界了解开源存储在解决"双模式IT"下存储的优势，同时推动开源存储在企业级数据中心的落地，继2016年8月5日，中国开源存储峰会在北京成功举办并获得巨大反响后，红帽再次携手Intel、云达科技、XSKY、大道云行和ZD至顶网于2016年12月21日在上海梦之龙万丽酒店共同举办了中国开源企业存储峰会。

在峰会上，全球开源存储专家、学者、企业IT主管、开源倡导者将汇集一堂，围绕"开放 融合 开源开启存储新世界 "这个主题，共同探讨在企业"双模式IT"环境中如何运用开源技术，提升和优化存储系统。

在峰会上，ZD至顶网总编高飞代与红帽大中华区总裁张先民博士做深度洞察的精彩致辞。

红帽资深架构师张家驹为大家带为题为《存储市场的颠覆与分布式架构的崛起》的主题演讲。

张家驹认为今天IT系统架构的演变从硬件体系架构上来看，传统专有的硬件向X86通用架构演变，一方面由于数据的增长，另一方面，X86本身硬件的性能在提升，对于存储来说，今天企业用大量PC服务器，X86硬件去构建一个存储的形态。

而基于通用架构的分布式存储真正被企业用起来，首先要解决两个基本的问题。一个是存储池化，一个是存储编排。所谓存储池化是从存储数据面来讲，存储编排是从控制面来讲。

在做存储池化的时候，开源存储在解决了存储池化的过程。另外一点是存储的编排，这块主要是从管理员如何使用来说明。面对敏捷IT，需要对存储生命周期的管理。红帽这边开发了一些开源的存储管理。

红帽分布式存储主要有两款产品，一个是Gluster，一个是Ceph，目前开源存储60%的部署使用的是Ceph作为后端存储，实际上下一波浪潮更多可能会看到容器的堆栈，红帽基于容器的堆栈也有一个长远的计划。

Intel亚太研发有限公司云存储技术组高级软件工程师张建带来《存储革命》的主题演讲。

张建表示云计算促使了新的技术以及新的架构的出现，今天的存储有两个技术发展迅速都是随着云计算的发展而逐渐发展更快的，第一是闪存技术。第二块是软件定义技术的发展，基于开源的软件定义存储的软件也是发展的非常快。

英特尔在这场存储革命当中如首先是推出一些低功耗，但性能很好的CPU。其次是推出3D XPOINT技术的内存技术。闪存方面有两种技术，一个是OPTANE TECHNOLOGY。第二块是英特尔3D NAND技术。在单个密度上容量可能会做得比其他SSD厂家做得更大。在软件层面有英特尔优化过的软件， Storage Optimized CPU，英特尔会和各种开源的社区，基于各种开源软件去做一些优化。

云达科技(QCT) 技术处协理李家瑞先生带为题为《用于云计算的软件定义存储》的主题演讲，

李家瑞先生谈到如何用一个开放式，尤其是开源的架构，去延伸、部署、存储，最后拿来做分析应用。这就需要软件定义存储技术，云达科技跟红帽，过往一年里开发不同存储解决方案，开源的优势是不用一个特定的厂商帮你做完所有的东西才等着去用，。云达科技(QCT)基于Ceph、Gluster等技术开发了多种产品来解决企业内部不同的需求。

大道产品总监阮薛平先生做主题演讲，他演讲的主题为《新存储助力新IT》。

阮薛平分享了大道云行在软件定义存储、分布式和超融合领域的产品和理念。今天全球IT基础设施的发展趋势是X86化，资源池化、云化。诞生了新兴的虚拟化、容器，PaaS平台的应用，所以今天的企业从一开始就会考虑使用更加敏捷，弹性的架构。而大道云行能够给大家带来是软件定义的文件存储，软件定义的块存储，以及软件定义的技术架构，所有东西可以按需部署，横向扩展，具有分布式扩展能力和自治能力。基于软件大道云行可以提供咨询方案，为客户构建经济高效、弹性可靠的软件定义数据中心基础架构。

特别提到了基于GlusterFS所做的XDFS-Pro产品具有简单可靠；软件定义X86；弹性扩展（最佳实践）；高性能，可以达到PB级存储，GB级性能；极低TCO，降低成本50%以上以及国产化存储特点。

XSKY资深售前工程师郭威先生做《XSKY SDS，激发通用平台数据潜能》的主题演讲。

郭威从Ceph转化为商业存储角度来看开源存储的价值。针对存储形态四个趋势发展，水平扩展、硬件通用化、普适多负载，应用感知，对应着四个颠覆性技术，闪存、软件定义，融合，云计算。SDS如何激发通用平台数据潜力，第一个是通用，第二个是激发，通用是X86平台或者传统平台转化成兼容性非常好的东西。如何把这些硬件把他们的性能激发出来，这就是XSKY公司一直专注的方向。

最后，红帽资深架构师张家驹、Intel亚太研发有限公司云存储技术组高级软件工程师张建、QCT事业开发部经理林宜蓁以及大道产品总监阮薛平和主持人ZD至顶网副总编邹大斌进行了主题为“当存储遇到开源”的圆桌讨论。嘉宾们对开源存储做了深入的探讨和交流。