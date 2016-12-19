神州云科首秀中国存储峰会，超融合“价值观”四座共鸣

2016年12月9日，中国存储界的年度盛会——2016中国存储年度峰会在北京召开。本届峰会主题为“新存储、新常态、新应用”，表达了当前存储市场呈现大变局的现状，无论是在产品形态、服务模式和市场格局上，皆出现了很多新的方向和启示。

2016年12月9日，中国存储界的年度盛会——2016中国存储年度峰会在北京召开。本届峰会主题为“新存储、新常态、新应用”，表达了当前存储市场呈现大变局的现状，无论是在产品形态、服务模式和市场格局上，皆出现了很多新的方向和启示。本届峰会吸引了各存储厂商的高度关注，存储界三大产业联盟悉数参会，英特尔、浪潮等传统大佬纷纷登台，更有神州云科等后起之秀，借由出色的市场表现，布道新存储“价值观”。同时，峰会也引起了政府、企业、行业等应用层面人士的普遍关注。用户与厂商共论未来，一起论道新存储、探讨新常态、展望新应用，这其中，超融合技术和应用成为本届峰会众多热点中最热的话题。而神州云科在峰会上的“融天下，共启存储变革”的主题演讲，完全从用户利益的方面解读了超融合的价值和技术发展方向，更是与会者眼前一亮，很多人来到神州云科的展台前进行深入探讨。

在2016年市场表现突出的神州云科，在峰会现场为大家阐述的神州云科在实际为用户服务的过程中总结提炼的云科“超融合价值观”，而这个价值观也是云科作为一个新存储品牌，能快速进入市场前列并获得用户普遍认可的重要原因。神州云科产品总监李安哲先生在主题演讲的开篇就抛出了一个超融合应用中“最浅显”同时又是“最核心”的问题“用户为什么要选择超融合，超融合带给用户最大价值是什么？”

云科超融合越智能，用户就越方便

能提出这样的一个问题，说明在神州云科的超融合“价值观”中，用户永远是处在核心地位的。相对于建有大型数据中心的大型企业或专业机构等用户，大量企业用户在IT技术人员的配置上是一职多能的，或者根据企业的经营需求，只配置基础IT维护的人员。同时，企业在设备的投入和对原有设备兼容使用方面的需求，也是很现实的。正因为用户有这样的需求，所以选择超融合方案就显得性价比更高，而怎样的超融合才是最适合的，落实下去却是一个千差万别的表现形式。

神州云科的早期是伴随着与EMC合作发展过来的，为了给用户提供更好的技术服务，对技术人员的配比上一直格外重视。在推出自有品牌“云科”后，对研发的投入就更大了，公司拥有一批毕业于清华等名校，有着10年以上的存储设备研发经验的人才，在多核双活双控制器磁盘阵列相关技术，全闪存磁盘阵列相关技术和私有云相关存储技术方面皆有建树，现拥有技术专利20项，软件著作权4项，公司的统一存储产品和超融合一体机产品，能够分别应对数据中心传统关键数据业务和新兴虚拟化平台业务的需求。

在神州云科的眼中，选择超融合方案的用户对存储智能化管理的要求反而会更高，无论是从管理维护的工作量和工作难度上，以及设备总体的稳定性方面来说，这都是一个现实的需求。因此，神州云科在推出超融合方案的同时，不但在存储设备的研发上有大量投入，对智能化管理软件的研发也格外重视。神州云科认为，选择超融合方案的用户应当更早地进入一个“智慧型的云数据中心”时代，而管理软件则是智慧存储的灵魂。这是因为在超融合带给用户的价值链：更快、更胜和更便捷中，管理的更便捷应当放在首位。神州云科的超融合管理软件，可以根据用户的实际需求，进行个性化的设置，实现在不增加成本的情况下，实现更好使用效果。

而在不久之后将要推出的云科超融合Cloud4.0版本中，更可以在管理界面中实时监控到存储硬件中的热点盘是哪个，又有哪个内存是容易出问题的，这些智能化的管理和预警机制，都使得云科的超融合应用更智慧，用户管理更便捷。

云科的服务越周到，用户的担忧就越少

神州云科在与EMC合作的近十年里，打造了一个专业性、服务性都很强悍的服务团队，这个团队无论在人数和专业背景上，都是业内翘楚。正是云科的服务能力，取得了EMC的充分认可，是促成双方进一步进行深度的产品合作的前提。同时，专业而体贴的服务，更获取了用户的充分信任。服务在云科超融合业务中的分量也是很重的。神州云科通过大量测试机先期让用户使用的方式，一方面让用户真正理解超融合的价值，也在测试过程中，发现了用户的真正需求，以及实现这些需求最适合的方案，从而实现用户价值最大化的效果。由此生成的神州云科超融合行业解决方案，如教育的一卡通解决方案，医疗的电子病历解决方案等，都具有很高的实用性，也充分体现了神州云科对不同行业存储应用的充分理解。

在神州云科的“超融合价值观”中，帮助用户获益永远是第一位的，服务从根本上就是云科产品的一部分，而不仅仅呈现在用户出现使用问题的售后方面。售前的服务在一开始就将云科和用户牢牢地联系在了一起。云科不仅在管理软件上实现用户定制需求的理念，在硬件上也根据用户需求定制，花很大的功夫去帮助用户进行测试和选择。可以说，当用户选择神州云科超融合后，就是进入了一个以自己的需求为核心的存储设备选择的平台，而帮助用户选择的就是云科拥有专业背景的工程师，帮助用户验证的就是云科提供的测试服务。

因此，神州云科提出了服务“三个一流”的承诺，“一流技术能力、一流响应时间、一流服务态度”成为其拓展市场的利器。

如果要更全面说明神州云科的“超融合价值观”，一定还有很多方面的呈现。但是，所有价值延展的根本，其实就是“以用户价值为中心”的产品观和服务观。以神州云科在辽宁职业学院的超融合方案实施为例，在所有部署实施完成后，三年的时间内可为学院减少大约70%的人力和40%的设备成本投入。同时，学院的IT系统响应速度则从原来的3天缩短到4小时内，效率整整提高了18倍。所以，作为2016年中国存储市场“黑马”的神州云科，“黑马”的背后是实实在在的投入和努力，“黑”得很必然。