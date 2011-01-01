 英特尔：采用SSD的总体拥有成本并不高 两大行业优先采用

2016年已接近尾声，各大供应商、媒体已逐渐进入总结阶段。盘点今年存储圈，大数据、SSD、NAND、现代化数据中心等概念被愈来愈多的公司所提及，这一切还是归于数据爆炸式的增长。

2016年已接近尾声，各大供应商、媒体已逐渐进入总结阶段。盘点今年存储圈，大数据、SSD、NAND、现代化数据中心等概念被愈来愈多的公司所提及，这一切还是归于数据爆炸式的增长。这些公司为顺应新型技术趋势，纷纷推出全新服务与产品，寻找更佳的商业模式与盈利空间。英特尔就是其中之一。

记得在去年，英特尔和美光联合发布了新的闪存技术3D XPoint，同时也投入开发全新基于3D XPoint技术的Optane，在当时的业界引起了不小的关注。我们知道，在传统的计算领域，英特尔取得了不菲的成绩，但针对SSD成本高的说法，英特尔非易失性存储器（NVM）解决方案事业部存储产品市场总监Chris Silva先生却有着不同的观点。"英特尔的SSD业务已经有很长时间了，目标是能够通过SSD助推处理器、平台业务，共同为我们的最终用户带来最高价值。英特尔的3D NAND能够降低SSD的成本，且降低到接近于传统的磁盘价值区间。"

SSD总体拥有成本并不高

根据Chris的表述，我们了解到，如今传统的数据中心已逐渐向现代化数据中心过渡，英特尔针对这个领域进行了两大核心技术的投资，一是3D NAND，二是Optane技术，如果单纯的比较SSD和磁盘之间的价值，SSD仍然会稍高一些，但用户会慢慢发现，其实SSD的总体拥有成本更低。

试想假如在现代化的数据中心中，用户仍然采用传统的存储介质，宕机、数据访问过慢等现象时有发生，轻则影响用户体验，重则丢失重要数据。

"目前我们看到整个业界正在向NVMe这样一个基础转型，因为它的能力以及性能相比更高，尤其是英特尔提供了3D NAND的能力，使得我们基于NVMe的SSD成本已经等同于SATA SSD的成本。"Chris提到。

另外，Chris还强调英特尔的SSD相比其它友商的差异性主要体现在三个方面，第一，英特尔SSD能够保证数据的安全可靠性；第二，更加可靠的性能；第三，能够带来存储界的创新。

两大行业优先采用

据悉，目前存储领域已有5%的支出花费在以SSD闪存为基础的存储设备中，从传统的磁带式存储介质转向SSD，似乎已是未来几年的趋势。

英特尔英特尔数据中心销售事业部亚太及中国区销售市场总监Eddie Toh先生也谈到了SSD的趋势，他认为，SSD本身的性能是极大的优于硬盘的，且能耗更低，体积更小，对于企业用来而言，长期来看，SSD的总体拥有成本低于磁盘，这也是为什么会在企业中越来越多的磁盘替代SSD。

对于爆炸式的SSD，哪些行业需求更为迫切， Chris表示，"SSD适用于每一个行业。"

Chris重点提到了有两个行业对成本问题最不敏感。一是金融服务行业。他们对于数据的存储访问有较高要求；二是民用航空业，飞机上乘客的娱乐系统，也就是我们平时飞机上所用到的空乘服务及线上视频，SSD能够带来更高性能，即使存储成本问题，但他们也开始使用SSD了。

"英特尔相信SSD业务的投入与英特尔企业级业务之间是相辅相成的关系，之所以要投资于开发最先进的存储器技术，是因为可以让数据离CPU更近一些，同样也意味着我们的客户在英特尔CPU上的投入能够获得更大的回报，这也是为什么我们投资于Optane技术的原因。"Chris采访的最后总结道。