Gartner发布新一轮魔力象限 存储领域再度洗牌

Gartner公司发布新一轮魔力象限报告，此次报告涵盖的市场区间包括归档、闪存阵列、压缩以及可移动磁盘备份业务。Mimecast公司在此次Gartner的企业级信息归档魔力象限报告中一举登顶。

Gartner公司发布新一轮魔力象限报告，此次报告涵盖的市场区间包括归档、闪存阵列、压缩以及可移动磁盘备份业务。

Mimecast公司在此次Gartner的企业级信息归档魔力象限报告中一举登顶。该公司在这一专业性领域压倒了微软、Proofpoint、Global Relay、Veritas以及Smarsh等厂商。

MicroFocus公司则成为本轮魔力象限中的惟一挑战者厂商。Capax Discovery、CommVault、Barracuda Networks、戴尔-EMC以及谷歌则被归入利基厂商。前瞻者厂商为HPE、ZL Technologies、彭博以及Actiance。

Gartner公司还随报告作出了象限划分相关说明：“Mimecast公司自有数据中心内基于网格的后端扩展与功能为邮件可用性带来了积极的SLA，同时亦可对归档数据进行搜索/发现。”分析师们同时表示，Mimecast公司的主要优势在于面向邮件的归档、连续性与安全性集成模块。

Gartner发布的最新企业信息归档魔力象限榜单（谷歌公司只能跻身角落当中）

Nimbus Data公司宣布已经为其ExaFlash产品当中所使用之无阻塞全闪存架构申请得专利。这项美国注册专利编号9268501，根据描述这是一项“基于固态存储的高性能计算机数据存储阵列”，而发明人则为Nimbus Data公司CEO兼创始人Thomas Isakovich。

Permabit公司的Virtual Data Optimiser（简称VDO），即面向Linux的内联压缩代码能够利用三星NVMe固态存储驱动器实现超过8 GB每秒的运行速率。该公司还同时将VDO与红帽公司的Ceph Storage软件以及24块480 GB三星PM953 U.2 NVMe PCIE SSD相结合。根据我们掌握的情况，在配合Ceph RADOS工作台生成的工作负载时，其能够提供单节点超过8 GB每秒读取性能与3.6 GB每秒写入性能。

根据Permabit方面的介绍，这一结果超过各类专用型单节点存储阵列压缩性能的两倍以上，且其中并没有使用任何硬件加速装置。Permabit公司产品副总裁Louis Imershein表示：“我们期待着能够利用红帽Ceph存储平台中的多节点向外扩展功能，我们将在2017年立足于此进行进一步测试。”也许到时候，其压缩性能将达到每秒20 GB？

另外还有刚刚发布了RDX可移动磁盘4 TB版本的Tandberg Data公司。其产品线中的可选存储容量分为500 GB、1 TB、2 TB以及3 TB RDX磁盘，外加128 GB与256 GB固态存储驱动器。这些2.5英寸的驱动器能够接入Tandberg公司的八托架与四托架RDX QuikStation备份设备当中，从而提供速度与磁盘相当且安全性与磁带相当的离线存储功能。其中4 TB版本价格不菲：其厂商建议零售价为599美元（合539欧元）。

RDX驱动器已经诞生约十年，总计部署了约85万套RDX系统并售出超过290万块存储卡带，且其全球总售出存储容量达到1.4 EB。这确实是一款非常成功的利基产品。