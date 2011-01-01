关于氦气密封式硬盘的16条秘密，一般人我不告诉他

“海量数据时代，存储“氦”客，踏浪而行”主题的网络研讨会圆满结束。HGST专家分享了数据存储部件市场以及超大容量磁盘技术的发展近况，这里我列举研讨会专家对于氦气密封式硬盘的一部分精彩讨论，

“海量数据时代，存储“氦”客，踏浪而行”主题的网络研讨会圆满结束。HGST专家分享了数据存储部件市场以及超大容量磁盘技术的发展近况，并详细介绍了HGST超大容量氦气密封式硬盘的技术优势和主要应用在哪些领域，以及相对应的存储解决方案。没有收看的网友请点击链接观看。

这里我列举研讨会专家对于氦气密封式硬盘的一部分精彩讨论，详细内容还请观看视频回放。

第一、 目前业界最高容量硬盘为12TB，是HGST刚刚推出的氦气密封式硬盘 Ultrastar He12。

第二、 氦气密封式硬盘全球出货量已达1200万片。

第三、 氦气密封式硬盘，顾名思义硬盘为全密封结构，内部填充氦气。

第四、 应用场景：大规模数据中心、海量数据存储、云服务、视频监控、互联网行等行业。

第五、 氦气硬盘较传统硬盘的优势在于：超低功耗（降低54%）和其所带来整体TCO优势。

第六、 氦气密封式硬盘因为采用密闭封装结构，灰尘杂质无法进入硬盘内部，故其平均无故障时间可达250万小时。

第七、 相对于普通硬盘来讲，耗电量大约为同容量空气硬盘的2/3,而且噪音和运行温度更低。

第八、 氦气盘优势---容量大，可以减少硬盘、机器机房占用空间，而且硬盘故障率更低，系统更稳定。

第九、 氦气硬盘的TB/$价格还是比闪存低很多，而且在数据长时间的记录及故障后数据恢复都有优势。 劣势主要是性能差闪存很多。

第十、 氦气硬盘毕竟还是机械硬盘，为精密设备，要注意轻拿轻放。

十一、 HGST目前有机械硬盘HDD，包括10000/15000 转高转速、性能型硬盘，及7200转容量型硬盘，以及固态硬盘SSD / JBOD 存储设备/Active Archive对象存储系统等全面存储解决方案

十二、 HGST氦气密封式硬盘目前已到第4代技术，并将通过使用新的磁记录技术进一步提升硬盘容量。

十三、 目前，12TB硬盘产品已在大型OEM客户中开始测试，Ultrastar He10/He8在全球各大存储、服务器厂商测试已开始大规模投入使用。

十四、 HGST Ultrastar He12定位为企业级超大容量存储应用，目前WDC(HGST)为全球唯一拥有12TB HDD产品的厂商。

十五、 氦气硬盘正常读写情况下即使出现坏少量坏扇区，硬盘固件也能自动修复，保证用户数据的完整性。

十六、 氦气硬盘支持热插拔。支持标准SATA/SAS 协议。