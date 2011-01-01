当存储遇到开源 可以先从冷数据着手

曾几何时，当我们提到存储时，往往想到的是硬件设备，而随着数字化转型及云计算的不断推进，存储形态也发生了巨大变化，目前正从封闭、纵向的存储架构转向开放、横向、软件定义架构。

曾几何时，当我们提到存储时，往往想到的是硬件设备，而随着数字化转型及云计算的不断推进，存储形态也发生了巨大变化，目前正从封闭、纵向的存储架构转向开放、横向、软件定义架构。

存储系统的不断演变，也加强了IT人对OpenStack开放框架的重视，我们知道，开源存储软件的出现将大大加速企业向软件定义存储方向进化。那么，当存储遇到开源，到底会擦出怎样的火花呢？近日，在红帽和ZD至顶网共同举办2016中国开源企业存储峰会的圆桌论坛上，来自红帽资深架构师张家驹、Intel亚太研发有限公司云存储技术组高级软件工程师张建、QCT事业开发部经理林宜蓁、大道产品总监阮薛平对当前IT环境发生的变化及对存储业面临的挑战发表不同观点。

对于目前IT行业发生的变化，张家驹先生认为主要有两点，一是业务的驱动，也就是数据量的增长使得传统形态不能满足当前需求。从性价比的角度，用户需要一种新形式的存储，即一种分布式的可扩展存储，另外从硬件发展角度来看，虽然业务驱动，但硬件跟不上趋势。分布式存储已经不光是一个趋势了，目前在生产环境上面已经用到了分布式存储的形态。

在这个移动互联迅速发展的今天，大量的数据也随之产生，且数据种类、复杂度变得更加复杂，存储的成本、可扩展性遇到较大挑战，存储市场迎来全新变革时代。

提到开源在存储颠覆中起到什么样的作用？Intel亚太研发有限公司云存储技术组高级软件工程师张建表示：“开源系统可以根据用户需求，定制、优化，基于产品构建满足需求的解决方案。另外，真正采用软件定义存储的供应商，他们的企业规模较大，如何全部采用闭源产品，成本较高，基于开源，组建团队，不仅可以构建自己的技术能力，也可以进一步降低成本，同时开发的产品可以做一个私有云给内部提供服务。”

大道产品总监阮薛平对开源技术的作用提到三点：第一，开源是一个生态，意味着一种全新的协同工作模式，意味着一种力量，可能参与在生态里面的人员，通过生态、使用、贡献产生一种正反馈，让生态更强大。这几年Linux、软件定义存储能够发展，跟开源生态是分不开的。

第二、灵活性。开源带来一种内在的灵活性，在短时间内，通过技术储备、个性化方案，结合开源社区力量，来满足自己独特的个性化需求，形成差异化的产品或配置。

第三、降低成本。开源是降低成本很重要的方式，可以非常灵活的使用自己各种各样的硬件资源，通过软件来抽象、屏蔽硬件的差异化，定义自己所需要的功能，从而获得较好的存储体验。

我们知道，开源凭借着灵活性、扩展性的优势确实是发展趋势，但毕竟作为新兴力量，相对来说并不成熟，以一种挑战者的姿态出现，用户是否能够真正将开源作为起核心的业务？“确实现在很多客户对于开源软件或软件定义并没有深入了解，且发展并不成熟，对于互联网行业企业可以暂时先从冷数据或应用程度导入，循序渐进。”QCT事业开发部经理林宜蓁表示。