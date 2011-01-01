 联想创新科技大会西安启动，“三波战略”开始认知全新联想

中国·北京——2016年12月28日：联想集团（HKSE: 992）（ADR: LNVGY）举办的创新科技大会系列峰会今日在西安首站启动。

中国·北京——2016年12月28日：联想集团（HKSE: 992）（ADR: LNVGY）举办的创新科技大会系列峰会今日在西安首站启动。本次系列峰会是联想聚焦智能互联网发展趋势，在全国范围内推广、普及智能互联网理念和实践的大型活动。该活动以“联接•想象”为主题，传递联想对产业的深刻洞见，聚焦展现联想在智能互联方面的战略定位与面向未来的战略投资和创新。会议现场通过场景化方式展现了智能家庭与智慧办公的创新产品、极具创新的智能移动设备终端，以及大数据和云为核心平台的智能化企业数据中心应用方案。联想集团董事长兼CEO杨元庆与多位联想高管表达了联想对智能互联网的洞察，来自全国的近百家媒体、合作伙伴及用户共同参加了此次峰会。

联想集团董事长兼CEO杨元庆

联接全球用户与世界的想象是联想今天与未来的公司使命。基于对产业的深入研究，联想早就意识到“设备+云”领域的战略机会，全力投入智能互联和下一代人工智能领域，这是联想定位未来十年、二十年的战略目标。杨元庆表示：“面对正在到来的智能互联网时代，我们希望通过联想的“设备+云”模式，服务于个人的工作和生活、为各行各业带来改变，进而服务于整个社会，成为智能互联网时代的推动者和赋能者！”

智能互联网创造“中国机遇”，联想要做推动者和赋能者

随着物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的发展，互联网正在由移动互联网进入新的智能互联网时代，在这个时代，旧的商业格局将被打破，新的联接和演化正在发生，人工智能与未来应用充满想象。

基于其独特优势，联想提出了清晰的愿景：为用户提供整合了应用、服务和最佳体验的更丰富的智能设备和强大的云基础设施，让人们的生活更美好，工作更高效。

为了实现愿景，联想制定了清晰明确的三波战略：第一波是联想目前的核心业务，在PC领域进行持续创新；第二波是移动业务和数据中心业务，未来要打造成新的增长引擎；第三波是发力“设备+云”，打造下一代智能设备和未来人工智能领域的核心竞争力。

打造丰富智能设备，满足用户不同场景需求

未来，智能设备将会越来越多，基于大数据的自我学习能力会让智能终端越来越聪明，人与智能设备的交互方式将更加自然，由此，智能互联网将创造全新的工作和生活场景，提高人们的工作效率和幸福感。

在智能互联时代，基于用户的需求升级，智能设备必须具备四方面的特征：一是精品化，联想拥有立足于全球三地的研发团队、53 个顶级实验室、26,000多项的全球专利，这些都是锻造精品的实力保障；二是个性化，针对细分人群打造产品，通过深度定制满足用户需求；三是智能化，从应用场景出发，让设备以更加自然的人机交互方式，与用户沟通；四是服务化，联想正在致力于建立自己的云服务体系，为智能设备提供全生命周期服务。

联想个人电脑和智能设备集团总裁贾朝晖

秉持“四化”研发路线，联想围绕不同使用场景，为用户打造专属的智能设备。峰会现场，联想个人电脑和智能设备集团总裁贾朝晖在工作场景中展示了异地协同办公的解决方案，在家庭场景中演示了联想智能电视的自然语音交互技术、以及炽魂变形金刚游戏电脑对VR技术的强大支持。联想集团移动业务集团联席总裁乔健则围绕移动使用场景，向大家展示了Moto Z模块化手机在多种场景下的应用。联想集团副总裁张华向大家演示了联想Tango AR智能手机，展现了基于谷歌Tango增强现实技术在手机上的应用。

联想集团移动业务集团联席总裁乔健

通过“双态IT”，助力各行业智能化转型

在智能互联网时代，企业一边要保证现有业务稳健增长，一边要敏捷高效地探索新的业务。为帮助企业应对上述两难挑战，联想提出了“双态IT”理念，通过对企业业务的梳理和IT架构顶层规划，让IT系统更好的匹配企业自身的战略和业务发展需求。

联想中国区总裁童夫尧介绍了基于“双态IT”理念的联想解决方案和落地实践。 在“稳态”领域，联想拥有包括服务器、存储、网络和IT服务在内的完整的数据中心产品组合；在“敏态”领域，联想也发展出了基于云技术、融合、超融合等全新的、软件定义的数据中心整体解决方案。

联想中国区总裁童夫尧

目前，联想的“双态IT”已经在政府、教育、金融、医疗、交通、能源、互联网等十多个细分行业落地。无论是大型行业客户，还是互联网、数据中心用户，还是众多的中小企业，都能够利用联想的产品和解决方案，“稳基业、敏创新”。

在智能制造领域，联想利用“双态IT”理念助力徐工集团打造了我国首个“工业物联网大数据平台”，帮助徐工实现从中国制造到“智造”的转型。在智慧医疗领域，联想帮助温州医科大学附属第一医院实现了流程再造，大大提高了医护人员的工作效率，提升了患者的就医体验。在智慧城市领域，联想为内蒙古兴安盟地区，打造了以农业和旅游业为特色的智慧城市平台。

智能互联网时代，超级计算机是人工智能、大数据的重要基础设施支撑。联想在超级计算机领域处于领先地位，连续2年在全球SC Top 500排行榜中位于中国第一、世界第二的位置。联想的超级算计机产品和方案广泛应用于载人航天、海洋气象、政府、生命科学以及高端制造等领域。

大力加强研发创新，以研发推动未来布局

为了持续推动研发创新，联想搭建起一个完善的三级研发创新体系。其中，联想各事业部负责一到两年的产品和技术创新，联想研究院负责未来3到5年的产品和技术创新；而创投集团则投资未来5到10年的研发方向。

智能设备以及行业解决方案的背后核心驱动力是大数据、云计算、人工智能等创新技术。为了更好地迎接智能互联网的到来，联想在智能设备、智能的云基础结构、人工智能三大领域重点布局，加强研发创新。

在智能设备领域，联想重点布局了五类技术：智慧家庭、智慧办公、智慧出行、ARVR技术及5G技术；在智能云基础结构领域，联想重点发力软件定义数据中心方向；联想还在建立自己的人工智能平台，其核心聚焦三个方面：计算机视觉、自然语言理解和情境感知。

投资布局产业机会，打造智能互联生态圈

联想创投集团业务包括风险投资、联想加速器、子公司及创新业务三大板块，是联想三级研发体系中的一级，也是联接联想内外部创新的桥梁。联想创投集团总裁贺志强介绍说，联想创投致力于打造联想生态链企业，和行业伙伴一起，抓住智能互联网时代从个人计算到普适计算、AR/VR将成为下一代计算平台、传统IT向New IT转型等六大颠覆性产业机会，以投资推动未来布局，迎接智能互联网的爆发。截至目前，创投集团已经投资了约50家企业，不少企业已经成为所在行业的领导者。

联想创投集团总裁贺志强

本次创新科技大会系列峰会是2017年联想全国性的品牌更新与重塑活动的核心承载平台之一，系列峰会的下一站将设在云南省昆明市。