神州云科再获奖，超融合产品位列 “最佳”

2016年，对于中国存储市场来说是一个充满变数和惊喜的年份，在创新产品形式方面，超融合产品因其更适合存储市场扩大发展的趋势，广泛适用于多个行业应用领域，同时有兼容性好，性价比高，适用范围较广等特点，受到了众多厂商的特别关注

2016年，对于中国存储市场来说是一个充满变数和惊喜的年份，在创新产品形式方面，超融合产品因其更适合存储市场扩大发展的趋势，广泛适用于多个行业应用领域，同时有兼容性好，性价比高，适用范围较广等特点，受到了众多厂商的特别关注，纷纷推出自己的“拳头”产品。然而，2016年12月22日，在竞争如此激烈的超融合产品领域，在被誉为“业界奥斯卡”的“2016中国软件大会暨中国软件巅峰之夜颁奖盛典”上，荣获超融合产品桂冠——“2016中国软件与信息服务业·存储领域最佳产品奖”的，却是一家后起之秀，神州云科这匹2016年的存储行业“黑马”，又一次抢得殊荣，给了大家又一次的惊喜。

由工业和信息化部指导，中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院）主办的“中国软件大会”历时15年，几乎全程见证着中国信息化、网络化、数据化的发展进程。本届盛会由《软件和集成电路》杂志社、中国软件评测中心、赛迪智库、软件产业研究所共同承办，中国大数据产业生态联盟、中国云计算专家委员会协办，无疑是中国软件和信息技术服务产业最高规格的精英盛会了。

满足用户需求的技术积累是神州云科发力的基础

在大家的印象中，神州云科是一家新近诞生于全球存储市场大变革时代的企业，其实神州云科有一个“前世”出身的。神州云科早期是EMC深度合作的小伙伴，在对用户的技术需求的理解与服务方面，EMC甚至更要依赖神州云科这个合作伙伴。所以，神州云科的所有人员，都更能理解用户在这个时代的核心作用。在12月9日举办的“2016中国存储年度峰会”的超融合论坛上，神州云科提出了“用户为什么使用超融合？超融合带给用户哪些价值？”这样一个看似平常，但却振聋发聩的问题，并对此提出了神州云科的应对措施——更智能、更易管理的专业化产品；更开放、更个性的方案体系；更全面、更融合的合作平台；更专更快更体贴的超一流服务。“基于用户需求”，貌似简单的道理其实正是整个存储行业产生巨变的一个根本原因——从厂商主导转变为用户主导。

让我们展开来看神州云科超融合产品的特点。神州云科的超融合一体机YK Cloud现在的实验室测试值是最大单一存储池可以完成5000节点以上。同时，随着节点数量的增加，数据吞吐量和IOPS也会同步增加。于是设备线性扩展的方便性得到了充分发挥，企业可随时根据业务需要，进行模块化的增减存储和计算资源，始终保证存储和计算能力平衡。与传统架构下系统相比，神州云科超融合产品在部署与运维的效率上可以提升几倍或更多。在设备管理方面，神州云科超融合平台把存储和计算资源聚合到单层结构里，简化并优化了管理。平台使用神州云科自主研发的YK Cloud Manager智能化管理系统，可自动发现新增硬件设备，并根据新设备所属的sds节点将设备自动添加到对应的数据域中，并且自动“动态”平衡数据，避免造成宕机，降低了运维的复杂性并节省了成本。ScaleIO底层系统会随着资源的变化，由管理软件自动完成重新配置的工作，重排数据并将之均匀分布在服务器上，优化性能而无需IT人员的人工参与。而这只是现在的一些功能，神州云科在不久之后将推出的云科超融合Cloud4.0版本中，实现软件实时监控存储硬件中的热点盘是哪个？哪个内存是容易出问题的等智能预警机制，以实现更智慧，更便捷的管理方式。

针对用户需求的服务体系是神州云科发力的利器

神州云科打造的一个在技术专业性，服务响应度方面都很强悍的服务团队，为公司业务的快速发展起到了强力助推的作用。例如神州云科在拓展超融合业务时，采用首先提供用户测试机的方式，一方面帮助用户了解在不同的需求和应用环境下，需要怎样的方案配合，才能实现用户利益的最大化。另一方面，也通过实际使用场景的测试，神州云科的售前工程师与用户一起，共同设计一个更智能、更友好，更具扩展性，性价比更高的超融合方案。为此，神州云科提出了服务“三个一流”的承诺，“一流技术能力、一流响应时间、一流服务态度”，正是神州云科以用户利益为中心的一个体现。所以，神州云科能在推出超融合产品和解决方案后的短短半年时间内，顺利进入金融、医疗、教育、制造、安防等多个超融合应用领域，并获得用户一致好评。

2016年对神州云科来说，应该是一个“提速”发展年，而更为重要的是，神州云科的此番提速发展，取得了很好的市场效果和用户反馈，与中国存储市场的发展同频同步。2016年4月，神州云科荣获《中国计算机报》社颁发的 “2016年度中国数据中心优秀存储企业奖”，2016年7月1日，IDC发布了中国存储市场2016第一季度的调查报告，神州云科的高端存储产品线DCN系列产品位列IDC排行之中，并超越Lenovo、Fujitsu进入国内主要供应商序列。在NAS市场则以4.8%的市场份额跻入前五。神州云科作为存储行业新秀，短期内即取得如此傲人的业绩，成为业界公认的黑马。

为应对国家在自主可控方面的要求，神州云科分别在北京、上海、深圳建有研发中心，并与清华大学、中科院等国家级科研院所建立了深度合作关系。迄今为止，在神州云科自主发展了两年时间后，累计申请各项专利及软件著作权超过数十项，在软件定义、云、大数据等领域，处国内领先地位。

全球存储市场在扩大发展的同时，也在发生着源自顶层经营理念上的改变，这种变化也将深刻地影响到存储市场的未来格局，这样的变化在中国也同时发生着。神州云科以专业技术研发为基础，本着“以用户利益为核心”的理念，在服务上着力发挥，真正为用户解决实际问题的经营理念，看来是号准了存储市场未来发展的脉象。所以，拥有用户良好口碑，明晰不同用户真实需求的神州云科，在市场表现中快速扩大市场份额，并摘得各种产品的奖项，都似乎成为了一个必然。